«Частушек напелись, блинов наелись»: Навка отметила с дочкой Масленицу

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка кардинально сменила имидж, представ перед поклонниками с новой причёской. Привычные струящиеся волосы или конский хвост фигуристка заменила на объёмные букли. Как отметили поклонники, новая причёска добавила свежести образу жены пресс-секретаря президента. Прежде чем сменить имидж, олимпийская чемпионка примеряла различные образы и оттенки волос в фоторедакторе. Но перекраситься у спортсменки смелости так и не хватило. Пока она только думает над новым цветом волос, писал NEWS.ru.