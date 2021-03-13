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«Частушек напелись, блинов наелись»: Навка отметила с дочкой Масленицу

18:56, 14 марта 2021 20
Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка отпраздновала Масленицу с дочкой Надей и друзьями. Фото и видео с праздника фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах Навка вместе с дочкой, а также с певицей Глюкозой и предпринимательницей Ольгой Слуцкер в русских кокошниках водят хороводы возле соломенного чучела, сделанного в форме коронавируса.

Наплясались, частушек напелись, в игры да забавы наигрались, блинов наелись, в общем, сделали всё, что могли для проводов зимы и встречи весны!написала спортсменка в комментариях к посту.

Навка также отметила отличную идею сделать чучело Масленицы в форме опасного вируса.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка кардинально сменила имидж, представ перед поклонниками с новой причёской. Привычные струящиеся волосы или конский хвост фигуристка заменила на объёмные букли. Как отметили поклонники, новая причёска добавила свежести образу жены пресс-секретаря президента. Прежде чем сменить имидж, олимпийская чемпионка примеряла различные образы и оттенки волос в фоторедакторе. Но перекраситься у спортсменки смелости так и не хватило. Пока она только думает над новым цветом волос, писал NEWS.ru.

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