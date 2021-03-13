«Частушек напелись, блинов наелись»: Навка отметила с дочкой Масленицу

Фото: instagram.com/tatiana_navka/

За плечами у популярной певицы Пелагеи уже два брака. Первым её официальным мужем был режиссёр телепрограмм Дмитрий Ефимович, а недавно молодая артистка рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.

В эфире шоу «Точь-в-точь» ведущий программы Александр Олешко поинтересовался у певицы, какая у неё в паспорте написана фамилия. Полина, Поля, Пелагея. Что у тебя, кстати, в паспорте написано? — спросил...