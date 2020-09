CBC показал архивный репортаж Киану Ривза про мишек Тедди

В 20 лет актёр работал корреспондентом и соведущим шоу Going Great. В честь дня плюшевого мишки, который отмечается 9 сентября, телеканал решил показать отрывки репортажа.

В начале Ривз сообщает, что ожидает «много безумия» от мероприятия, а также задаётся вопросом, почему всех мишек называют Тедди. У одной из участниц конвенции он спросил, где учился её медвежонок, на что она ответила: «В подготовительной школе лап».

Интернет-пользователи с радостью посмотрели архивные кадры и отметили, что в молодости Ривз был очаровательным.