CBC показал архивный репортаж Киану Ривза про мишек Тедди

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Телеканал CBC поделился видео 36-летней давности, где молодой журналист Киану Ривз ведёт репортаж с конвенции мишек Тедди в Канаде.

В 20 лет актёр работал корреспондентом и соведущим шоу Going Great. В честь дня плюшевого мишки, который отмечается 9 сентября, телеканал решил показать отрывки репортажа.

В начале Ривз сообщает, что ожидает «много безумия» от мероприятия, а также задаётся вопросом, почему всех мишек называют Тедди. У одной из участниц конвенции он спросил, где учился её медвежонок, на что она ответила: «В подготовительной школе лап».

Я всюду искал тебя. Мы должны спуститься в кафе для медведей и поговорить о медвежатости. Слушай, ты знаешь об этом конкурсе для медведей? У нас проблемы. Так вот, слушай, мы пойдём вниз и поговорим о делах, тогда все будет хорошо. Я люблю этого парня, — говорит актёр плюшевому медведю и целует его.

Интернет-пользователи с радостью посмотрели архивные кадры и отметили, что в молодости Ривз был очаровательным.

Who better to honour a childhood favourite than Canada's beloved Keanu Reeves!



Happy #NationalTeddyBearDay ! pic.twitter.com/7JWJKbVbqX — CBC (@CBC) September 9, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что новорождённым стали чаще давать имя в честь Киану Ривза. Это явление уже прозвали «кеануссанс», созвучное с «ренессанс».