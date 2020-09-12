Родители стали чаще называть своих детей в честь Киану Ривза

https://static.news.ru/photo/e2c59438-f5b7-11ea-bc16-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Новорождённым стали чаще давать имя в честь американского актёра Киану Ривза. Это явление уже прозвали «кеануссанс», созвучное с «ренессанс».

Согласно ежегодному отчёту национального рейтинга США, это имя резко подскочило на 177 пунктов и достигло 630 места.

В соцсети Instagram даже запустили хэштег #BabyKeanu, который раскручивает тенденцию называть детей в честь актёра, известного по ролям в «Матрице» и «Джоне Уике».

Ребёнка Киану зарегистрировали даже в Москве. Родители дали сыну необычное для России имя в июне 2020 года.

Также стало популярно имя Арчи — так назвали сына Меган Маркл и принц Гарри. Также быстрый скачок на 123 пункта в рейтинге совершило имя Сэинт, что переводятся как «святой». Так нарекли своего сына Ким Кардашьян и Канье Уэст.

Помимо этого, поклонники «Игры престолов» продолжают называть своих дочерей Кхалиси в честь героини сериала Дейнерис Таргариен. Однако в этом году имя всё же потеряло 34 пункта, передаёт New York Post.

Ранее NEWS.ru писал, что оригинальное имя сына Илона Маска уже приобрело статус мема. Сам бизнесмен и изобретатель, похоже, периодически забывает сложную комбинацию из букв и цифр, которой он и певица Граймс назвали ребёнка.