«Царьград»: россияне массово сдают билеты на концерты «ДДТ» и «Би-2»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Россияне начали массово сдавать билеты на концерты «Машины времени», «ДДТ» и «Би-2», сообщает «Царьград». Издание объясняет это тем, что зрители не желают слушать артистов, критикующих своё государство и спецоперацию по защите Донбасса.

В частности, речь идёт о рок-фестивале «Чернозём» в Воронежской области, где были отменены выступления «Би-2» и «ДДТ». Продюсер Павел Рудченко в беседе с изданием такую реакцию россиян назвал вполне логичной, так как люди просто устали от лицемерия некоторых артистов.

Мне нравится, что наше население уже само реагирует. Те же концерты музыканта Андрея Макаревича, «Машины времени» отменили люди. То есть они массово приходят и сдают билеты. Тот же концерт певца Филиппа Киркорова в Анапе отменился так же, в Минеральных Водах — тоже, — пояснил продюсер.

Ранее концертный директор группы «Би-2» Александр Крестин отреагировал на сообщения об отмене выступления группы «Би-2» в Воронеже в рамках рок-фестиваля «Чернозём». Он сказал, что пока не знает об отмене выступления музыкального коллектива.