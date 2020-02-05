Певица Жанна Фриске, скончавшаяся от онкологического заболевания, пять лет встречалась с танцором Петром Никитиным. У них даже было своё тайное гнёздышко.
Друг артистки Пётр Коргинов подтвердил, что люди, считающие Петра обманщиком, ошибаются. Молодой человек действительно встречался со звездой.
Жанна звонила рассказывала, как у них. Там все было правильно, я очень жалею, что у них не сложилось, — рассказал Коргинов в программе «Основано на реальных событиях».
По его словам, это была бы настоящая любовь. Фриске и Никитин жили вместе в двухэтажном бревенчатом доме. Возлюбленный исполнительницы показал это здание в эфире НТВ.
Как писал NEWS.ru, шестилетний сын погибшей от рака Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева в очередной раз удивил своего папу. Маленький Платон выругался матом во время просмотра приключенческого фильма.
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