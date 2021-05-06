Бывший муж Пелагеи сделал предложение новой избраннице

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Хоккеист Иван Телегин решил создать новую семью. Спортсмен уже сделал предложение Марии Гончар, которая как две капли воды похожа на его экс-супругу. Новая избранница решила согласиться, чтобы узаконить их отношения. Пелагея пока не прокомментировала это событие, пишет StarHit.

Телегин специально поехал на родину возлюбленной, в Нижневартовск. Там он сделал ей предложение. Мероприятие прошло в кругу близких. Новая возлюбленная согласилась стать женой звезды. Сами они не любят выставлять чувства на обозрение общественности.

Певица и хоккеист связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В конце 2019-го пара объявила о расставании. 9 декабря 2020 года Никулинский районный суд Москвы утвердил развод. Телегин подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей семье.

Ранее Телегин выдвинул новые требования к Пелагее. Супруги не могут поделить загородный дом за 54 миллиона рублей, который купили в браке в ипотеку, а также дорогие автомобили и средства на счетах.