Хоккеист Телегин требует половину гонораров Пелагеи после развода

https://static.news.ru/photo/127677ba-687e-11e9-9283-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Хоккеист Иван Телегин выдвинул новые требования к экс-супруге, певице Пелагее, с которой развёлся в декабре 2020 года. Очередное заседание суда по разделу имущества пришлось перенести на 3 июня, потому что спортсмен хочет половину гонораров супруги за те три года, что они были вместе.

В суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съёмок Пелагеи. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой, — рассказал НТВ адвокат певицы Филипп Рябченко.

Супруги не могут поделить загородный дом за 54 миллиона рублей, который купили в браке в ипотеку, а также дорогие автомобили и средства на счетах.

Также Пелагея и Телегин судятся за апартаменты в престижном районе Москвы, где певица живёт с их общей дочерью Таисией. Это жильё вообще было куплено на деньги родителей Пелагеи.

Пара вступила в брак в 2016 году, а летом 2020 года подала на развод. Инициатором расставания стала певица. СМИ пишут, что причиной такого решения стали измены спортсмена. За плечами у популярной певицы уже два брака. Первым её официальным мужем был режиссёр телепрограмм Дмитрий Ефимович, писал NEWS.ru.