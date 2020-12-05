Бывший калининградский депутат подарил 10-летнему сыну концерт Моргенштерна

Бывший депутат городского совета Калининграда Олег Шкиль заказал для своего сына концерт рэпера Моргенштерна, чтобы поздравить мальчика с 10-летием.
Об этом
Олег Шкиль дважды избирался в горсовет Калининграда. В настоящее время бывший парламентарий входит в совет директоров футбольного клуба «Балтика» и руководит строительной компанией.
Ранее модельное агентство VEROSSO устроило в одном из ночных клубов Москвы «коронавирусную» вечеринку. Мероприятие проходило с 23:00 до 06:00 вопреки всем запретам столичных властей, передавал NEWS.ru. Десятки молодых людей веселились в закрытом помещении, не соблюдая социальной дистанции и других мер безопасности. В Сети появилось видео с вечеринки, где видно, что участники мероприятия ничуть не обеспокоены происходящим.