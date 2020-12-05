Бывший калининградский депутат подарил 10-летнему сыну концерт Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/ad5813da-36f2-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Моргенштерн Фото: vk.com/morgenshtern

Бывший депутат городского совета Калининграда Олег Шкиль заказал для своего сына концерт рэпера Моргенштерна, чтобы поздравить мальчика с 10-летием.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Популярный исполнитель выступил в клубе «Планета», принадлежащем экс-депутату. На кадрах, снятых одним из гостей вечеринки, видно, что артист исполняет свои композиции перед немногочисленной публикой, значительную часть которой составляют дети. Масок при этом на зрителях нет.

Олег Шкиль дважды избирался в горсовет Калининграда. В настоящее время бывший парламентарий входит в совет директоров футбольного клуба «Балтика» и руководит строительной компанией.

Ранее модельное агентство VEROSSO устроило в одном из ночных клубов Москвы «коронавирусную» вечеринку. Мероприятие проходило с 23:00 до 06:00 вопреки всем запретам столичных властей, передавал NEWS.ru. Десятки молодых людей веселились в закрытом помещении, не соблюдая социальной дистанции и других мер безопасности. В Сети появилось видео с вечеринки, где видно, что участники мероприятия ничуть не обеспокоены происходящим.