Бывший пиар-агент Натальи Бочкарёвой Дарья Дьяченко назвала возможные причины появления кокаина в трусах актрисы.
По её словам, наркотик могли попросить передать, пишет
Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чём, безусловно, неправа, но ведь наркотики её просто могли попросить кому-то отвезти. Мало ли историй бывает с этим дерьмом, — подчеркнула она.
Бывшая представительница артистки объяснила это предположение тем, что звезда сама рассказала полицейским о запрещённых веществах.
Главной ошибкой Бочкарёвой она назвала отсутствие своевременных публикаций о произошедшем.
Не нужно было никаких сторис со смешными оправданиями, нужно было решать ситуацию хладнокровно. Чем дальше она тянет, тем хуже только ей, — заключила Дьяченко.
Ранее News.ru писал о том, что актриса Наталья Бочкарёва, оказавшаяся в центре скандала в связи с её задержанием в Москве с наркотическим веществом, которое она спрятала в нижнем белье, сорвала программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Андрей Малахов. По словам одного из гостей телевизионного шоу, экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева, выпуск должен был быть посвящён истории с задержанием Бочкарёвой, однако актриса внезапно не пришла на съёмки.
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