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Пресненский районный суд Москвы принял решение по иску продюсера Бари Алибасова к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», производящему средство для очистки труб «Крот». Инстанция отказала знаменитости во взыскании с ответчиков 100 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда. Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей. В качестве соответчика по иску...