Бывшей жене Джонни Деппа грозит новое наказание

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Эмбер Херд

Эмбер Херд может стать участницей нового судебного разбирательства в том случае, если она не выплатит компенсацию за ущерб своему бывшему супругу Джонни Деппу. Об этом рассказала правовой аналитик Эмили Д. Бейкер американскому изданию People.

«Если они действительно хотят привести решение в исполнение, это запускает целый отдельный процесс в суде, потенциально налагая арест на имущество, устанавливая способы его оплаты», — поведала она.

Конечное решение будет приниматься исходя из позиции самого Джонни Деппа и его команды адвокатов. Стоит отметить, что главный защитник актера Бен Чу во время своей финальной речи в суде рассказал, что у его подопечного нет никакого желания наказывать свою супругу деньгами. В таком случае, по мнению Бейкер, суд может запретить Эмбер Херд высказываться на тему их отношений с Джонни Деппом.

«Команда Джонни Деппа может рассмотреть получение судебного запрета, чтобы остановить Эмбер Херд от повторения тех заявлений, которые судебные присяжные сочли клеветническими, а затем оговорить, что выплаты не будут произведены и не будет вынесено никакого судебного решения», — считает юрист.

Ранее коллегия присяжных заседателей в суде штата Вирджиния признала Эмбер Херд виновной по делу о клевете над экс-супругом Джонни Деппом. Суд обязал её выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере $15 млн. Позднее размер штрафа был сокращен до $10.35 млн. в связи с законом об ограничении налогов, действующем на территории штата. Адвокат актрисы Элейн Бредехофт заявила, что её подопечная не сможет выплатить столь крупную сумму.