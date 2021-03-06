Бывшая звезда «Дома-2» Мария Кохно рассказала, как у неё «провалился» нос

32-летняя бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Кохно пожаловалась подписчикам на проблемы с носом. Он «провалился», а затем «раздвоился» в середине. Девушка утверждает, что это произошло от случайного удара.
Весь день провела в больнице, не могла выложить ничего, у меня нос — ударила, и он провалился в середине, я не знаю, как пережила этот день. Всю ночь лилась кровь. Если я пойму, что нос уехал, то я буду делать пластику. Хотя я говорила, что больше не лягу под нож никогда, — разоткровенничалась Кохно.
Она призналась, что не хотела никому рассказывать о произошедшем, однако нос отёк и пошёл пятнами. Это сопровождалось головной болью.
Спасибо за поддержку, я вас люблю, буду ждать утра. Сказали, будет ровным и отёк спадет, — позже написала бывшая участница «Дома-2».
Многие подписчики пожалели девушку, но не все из них поверили в случайный характер травмы. Одни предположили, что нос мог опухнуть от пластики, другие подумали, что его могли сломать. Подписчики обратили внимание, что похожий случай произошёл с бывшей женой экс-футболиста Андрея Аршавина Алисой Казьминой. У неё проблемы возникли из-за тяжёлого аутоиммунного заболевания.
Как писал NEWS.ru, скандально известный телепроект «Дом-2» перезапустится грядущей весной. Информация об этом появилась на официальной странице шоу в социальной сети. На постере красуются неизменные ведущие шоу Ольга Бузова и Ксения Бородина.