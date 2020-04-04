Бывшая жена Тимати назвала Викторию Боню психически нездоровой

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова отреагировала на слова телеведущей Виктории Бони о том, что у неё якобы искусственная красота.
Мне кажется, что если женщина рекламирует сыворотку из крови и регулярно принимает аяваску и другие запрещённые вещества — это свидетельствует о нарушениях психики, — написала модель в Instagram.
При этом она призналась, что у неё есть филлеры в губах, но только для их увлажнения. Белоснежные зубы у неё свои. Она посоветовала бывшей участнице «Дома-2» вытащить виниры, накладные волосы и имплантаты и только потом критиковать других.
Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги. По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.