Бывшая жена Тимати назвала Викторию Боню психически нездоровой

https://static.news.ru/photo/4a0e606e-766c-11ea-aa32-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова Фото: instagram.com/missalena.92

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова отреагировала на слова телеведущей Виктории Бони о том, что у неё якобы искусственная красота.

Мне кажется, что если женщина рекламирует сыворотку из крови и регулярно принимает аяваску и другие запрещённые вещества — это свидетельствует о нарушениях психики, — написала модель в Instagram.

При этом она призналась, что у неё есть филлеры в губах, но только для их увлажнения. Белоснежные зубы у неё свои. Она посоветовала бывшей участнице «Дома-2» вытащить виниры, накладные волосы и имплантаты и только потом критиковать других.

Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги. По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.