Бывшая жена Шаляпина сбежала с собственной свадьбы, бросив жениха

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина не явилась на регистрацию брака с молодым и богатым женихом. Женщина так и не появилась на свадьбе, прислав подруге сообщение, чтобы та разобралась с гостями и банкетом, сообщает KP.RU.

Копёнкина 23 октября должна была выйти замуж за Василия Райского. Уже были заказаны платье и кольца, жених выложил за свадьбу порядка 1 млн рублей, но невеста неожиданно исчезла. По словам подруги бизнесвумен Дианы Бичаровой, она «куда-то улетела» и даже не оповестила о неожиданном отъезде своего возлюбленного.

Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить, прислала короткое сообщение, — рассказала Бичарова, занимавшаяся организацией свадьбы.

В итоге подруге Копёнкиной пришлось отменять банкет, обзванивать гостей и оповещать о переносе свадьбы СМИ. Сам Василий Райский тоже ничего не поясняет и, похоже, находится в шоке из-за поступка возлюбленной. При этом Копёнкина понимает, что поступила с женихом некрасиво, о чём она и написала подруге в сообщении.

Я понимаю, что поступила по-свински, но сейчас это лучший вариант. Мне надо время пока разобраться, — гласит послание от экс-жены Шаляпина.

На звонки Копёнкина не отвечает, не выходит на связь и её жених. Дочь Василия Райского Аника также пребывает в полном недоумении от случившегося.

Мы готовились к свадьбе, думали, как всё успеть, и в один момент этого не стало... Я правда не понимаю, что случилось, — говорит девушка.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина объявила о любви к нему прямо во время своей помолвки. Бизнес-леди во время торжества несколько раз интересовалась, появился ли певец в караоке-клубе, где шёл праздник.