Бывшая жена Прохора Шаляпина заявила о любви к нему на своей помолвке

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина объявила о любви к нему прямо во врем своей помолвки. Бизнес-леди во время торжества несколько раз интересовалась, появился ли певец в караоке-клубе, где шёл праздник, сообщает KP.RU.

На вопросы о том, кто её новый жених — Василий Райский невеста предпочла отшучиваться. Хотя его дочери Анике, которая собирается строить карьеру в шоу-бизнесе, Копёнкина устроила на своей помолвке целую презентацию, девушка пела со сцены.

На самом деле Райский — инвестор, который удачно вложился в криптовалюту и торгует NFT-токенами. Сам себя молодой жених Копёнкиной называет долларовым миллирадером и заявлет, что его бюджет ограничен до тех пор, пока он не попадёт в Эстонию.

Теперь я её никуда не отпущу. Я не Прохор Шаляпин, я настоящий мужчина! — кричал со сцены счастливый жених, чем вызвал недовольство невесты.

Копёнкина сразу встала на защиту бывшего мужа, пригрозив отменить свадьбу.

Я с Прохором общалась, общаюсь и буду общаться дальше <...> За что я его люблю, я вам не скажу. Но Прохор — это святое. Я очень хочу, чтобы его брак был долгим и счастливым. А я просто буду рядом, — заявила бизнес-леди.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина объявила, что выходит замуж за молодого и обеспеченного человека. Избранником предпринимательницы оказался Василий Райский.