Бывшая студентка Олега Табакова обвинила его в домогательствах

https://static.news.ru/photo/b85af07a-c08d-11eb-861b-96000091f725_660.jpg Табаков Олег Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса Елена Антоненко заявила, что во время обучения во МХАТе она стала жертвой домогательств со стороны Олега Табакова, ныне уже покойного. В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что при поступлении в вуз артист предлагал ей обнажить грудь, уверяя, что «ничего делать не будет».

Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его [указанию], он мог сломать карьеру, — цитирует Антоненко издание.

Актриса уверяет, что режиссёр позволял себе недвусмысленные намёки и в адрес её однокурсницы Ольги. Та якобы в отместку начала встречаться с сыном Табакова Антоном. По словам Антоненко, народный артист отреагировал на это болезненно и отчислил девушку.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала в телеэфире, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».

Позже вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала на неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра.