«Была хриплой как Джигурда»: Алиса Вокс объяснила, как попала в «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, как попала в группу «Ленинград»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алиса Вокс

Российская певица Алиса Вокс в беседе с NEWS.ru поделилась историей, как она попала в группу «Ленинград» к Сергею Шнурову. Как отмечает артистка, на кастинг она пришла в подвешенном состоянии и совсем не рассчитывала, что сможет пройти отбор — ею руководил исключительно интерес посмотреть на звезду.

Мне было интересно позырить на звезду, шкурный прям интерес прийти позырить на звезду. А я была как раз после какого-то фестиваля, хриплая, как Джигурда, наверно. Верхних нот нет вообще, потому что там несмыкос, там все связки отекшие, это было воскресенье, утро, а я в субботу работала до шести утра воскресенья, — вспоминает Вокс.

Сам кастинг, по ее словам, также прошел нестандартно — Сергей Шнуров встретил певицу в майке и трениках, а вокруг него лежала гора окурков. Тот заставил ее петь, после чего пригласил на второй тур прослушиваний. С ним она также справилась, и таким образом попала в группу.

Я сипатая, хрипатая, но тем не менее он назначил мне второй тур. Я прихожу на него, я его тоже прошла, несмотря на то что я была ровно в таком же состоянии. Мне позвонили и сказали, что все — ты в группе, — утверждает Алиса.

По ее словам, этот опыт был для нее очень важен, поскольку на тот момент у нее был творческий кризис. Ранее она выступала в караоке со своим музыкальным проектом, однако участие в группировке «Ленинград» было для Вокс сравнимо с «полетом в космос».

Полное интервью с Алисой Вокс смотрите на YouTube-канале NEWS.ru.