Бузову разозли проживающие на Сейшелах герои «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/0510df2c-8c9d-11ea-a86e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Латюхов/NEWS.ru

Популярная телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова негативно отреагировала на жалобу участников проекта, которые проживают на Сейшелах.

Некоторый участники начали жаловаться на жизнь на острове. Это взбесило теледиву.

Тебе рассказать сейчас, как люди в стране живут? Вы живёте на острове любви, вы защищены максимально от коронавируса, который сейчас существует.. Вы с ума сошли? — отметила звезда в эфире передачи «Бородина против Бузовой».

Светская львица напомнила участникам, что они лучше других защищены от нового заболевания. Кроме того, они находятся на полном обеспечении проекта, то есть им привозят вещи, еду и другие необходимые предметы.

Как ранее писал NEWS.ru, Бузова и блогер Давид Манукян сняли забавный ролик, в котором они показали типичную влюблённую пару, находящуюся на карантине.