Бузова запустила новое шоу имени себя

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила на своей странице в соцсети Instagram о запуске нового шоу имени себя — подкаст «Бузова шоу». Звезда отметила, что в программе «глаза в глаза, один на один» задаст мужчинам самые неудобные вопросы про женщин, волнующие не только её, но и поклонников.

Исполнительница подчеркнула, что гостями станут люди с интересными судьбами, «харизмой и особенным взглядом», с ними она обсудит любовь, отношения, а также сама разберётся «во всей этой мужской логике».

Ведь мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Помните? <...> Каждая из нас время от времени, а может и постоянно, задаётся вопросом, что у мужчин в голове? Почему они так поступают? Что им вообще нужно? — написала Бузова.

Накануне спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, смогла бы Бузова занять вакантную должность главного тренера сборной России по футболу. Комментатор отметил, что певица могла бы быть мотиватором — «она заходит в раздевалку, игроки просто ошарашены: кто крестится, кто кричит „свят, свят“ и выбегает на поле, обыгрывая итальянцев, выигрывая у хорватов со счётом 7:0».

Ранее сообщалось, что «Мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава), ставший ведущим шоу «Дом-2», всё чаще делится подробностями своей личной жизни. На этот раз экс-жених певицы рассказал на поляне об отношениях с алкоголичкой. В одном из недавних выпусков Дава осудил пристрастие участников шоу к алкоголю. 28-летний ведущий был недоволен, что они вместо занятия важными вещами прикладываются к бутылке.