https://static.news.ru/photo/04ae1442-e62f-11e9-a5b1-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: www.instagram.com/buzova86

Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.

Звезда сама того не ведая спровоцировала давку, спустившись в зал со сцены во время исполнения одной из заключительных песен. Она пригласила детей выйти к ней и станцевать вместе.

При этом на предложение внезапно отреагировали не только дети, но и взрослые, толпой бросившиеся штурмовать сцену. В результате началась настоящая давка, во время которой пострадали люди.

Одна из маленьких поклонниц Бузовой оказалась зажата между взрослыми, поэтому Бузовой лично пришлось помогать ей выбраться из толпы. Певица подняла девочку на руки и попросила поклонников вести себя разумно, сообщает портал «Телепрограмма pro».

Ранее News.ru писал о том, что популярная телеведущая и певица Ольга Бузова стала объектом насмешек в Сети из-за нового танца, который она представила вместе с новой песней. Артистка опубликовала в Instagram короткий видеоролик, в котором показывает новый танец и призывает поклонников повторять за ней неоднозначные движения.