Бузова сообщила, когда они с Давой могут сыграть свадьбу

https://static.news.ru/photo/2f39e516-9f1f-11ea-abc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Бракосочетание певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна точно не состоится в период пандемии коронавирусной инфекции. Торжественную церемонию стоит отложить до лучших времён, заявила певица в разговоре с журналистами.

Бузова отметила, что свадьба, по её мнению, не является залогом счастливых отношений. Поэтому звезда «Дома-2» и её возлюбленный блогер не спешат с организацией торжества. Однако, судя по словам певицы, принципиальное значение в этом вопросе имеет в первую очередь её личное желание выйти замуж за Манукяна.

Всё нужно делать вовремя. Когда я захочу, тогда это произойдёт, — сказала Бузова в эфире телеканала RU.TV.

Как ранее передавал NEWS.ru, газета The Times выпустила статью о Бузовой. Певица попала в британское издание из-за происшествия с захватом заложников в банке.