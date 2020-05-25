Бузова сообщила, когда они с Давой могут сыграть свадьбу

Бракосочетание певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна точно не состоится в период пандемии коронавирусной инфекции. Торжественную церемонию стоит отложить до лучших времён, заявила певица в разговоре с журналистами.
Бузова отметила, что свадьба, по её мнению, не является залогом счастливых отношений. Поэтому звезда «Дома-2» и её возлюбленный блогер не спешат с организацией торжества. Однако, судя по словам певицы, принципиальное значение в этом вопросе имеет в первую очередь её личное желание выйти замуж за Манукяна.
Всё нужно делать вовремя. Когда я захочу, тогда это произойдёт, — сказала Бузова в эфире телеканала RU.TV.
Как ранее передавал NEWS.ru, газета The Times выпустила статью о Бузовой. Певица попала в британское издание из-за происшествия с захватом заложников в банке.
Добавьте наши новости в избранные источники