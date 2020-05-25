The Times выпустила статью об Ольге Бузовой

Британская газета The Times выпустила статью о певице Ольге Бузовой.
Певица
В центре Москвы 23 мая 2020 года злоумышленник захватил заложников в отделении банка и требовал встречи с популярной певицей.
Как сообщал NEWS.ru ранее, злоумышленник мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он выдвигал различные требования, в том числе хотел задать «несколько вопросов» Ольге Бузовой.
Певица отреагировала на сообщение злоумышленника, что готова к диалогу. Однако этого не потребовалось. Сотрудники правоохранительных органов смогли взять отделение штурмом.
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