The Times выпустила статью об Ольге Бузовой

https://static.news.ru/photo/f5088ab4-9ece-11ea-8f40-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com

Британская газета The Times выпустила статью о певице Ольге Бузовой.

Певица попала в британское издание из-за происшествия с захватом заложников в банке.

В центре Москвы 23 мая 2020 года злоумышленник захватил заложников в отделении банка и требовал встречи с популярной певицей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, злоумышленник мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он выдвигал различные требования, в том числе хотел задать «несколько вопросов» Ольге Бузовой.

Певица отреагировала на сообщение злоумышленника, что готова к диалогу. Однако этого не потребовалось. Сотрудники правоохранительных органов смогли взять отделение штурмом.