Шоу-бизнес

The Times выпустила статью об Ольге Бузовой

00:33, 26 мая 2020 10
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: instagram.com

Британская газета The Times выпустила статью о певице Ольге Бузовой.

Певица попала в британское издание из-за происшествия с захватом заложников в банке.

В центре Москвы 23 мая 2020 года злоумышленник захватил заложников в отделении банка и требовал встречи с популярной певицей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, злоумышленник мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он выдвигал различные требования, в том числе хотел задать «несколько вопросов» Ольге Бузовой.

Певица отреагировала на сообщение злоумышленника, что готова к диалогу. Однако этого не потребовалось. Сотрудники правоохранительных органов смогли взять отделение штурмом.

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