Захвативший заложников в московском банке требовал встречи с Бузовой

Захвативший заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу мужчина требовал, чтобы ему организовали встречу с певицей Ольгой Бузовой.
По словам одного из сотрудников банка, захватчик находился в неадекватном состоянии,
Ранее NEWS.ru писал, что единственный оставшийся в здании Альфа-Банка в Москве заложник вёл прямую трансляцию в социальных сетях. На кадрах было видно лицо преступника.
По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.
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