Захвативший заложников в московском банке требовал встречи с Бузовой

https://static.news.ru/photo/066dceca-9cf1-11ea-9fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Захвативший заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу мужчина требовал, чтобы ему организовали встречу с певицей Ольгой Бузовой.

По словам одного из сотрудников банка, захватчик находился в неадекватном состоянии, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что единственный оставшийся в здании Альфа-Банка в Москве заложник вёл прямую трансляцию в социальных сетях. На кадрах было видно лицо преступника.

По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.