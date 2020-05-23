Захвативший заложников в Москве мужчина оказался слишком пьян для допроса

https://static.news.ru/photo/b7bd9586-9d08-11ea-b182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Силовики не могут провести допрос мужчины, который захватил заложников в отделении Альфа-Банка в Москве. Подозреваемый слишком пьян для проведения подобных действий.

Об этом журналистам ТАСС рассказал анонимный источник в правоохранительных органах. Сотрудники экстренных служб не исключают, что он может находиться под действием наркотиков.

Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.

Находясь в помещении, он пил вино из бутылки.

Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен для прохождения экспертизы.