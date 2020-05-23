Бузова отреагировала на требование встретиться с ней в захваченном банке

https://static.news.ru/photo/ed50cb9a-9cf0-11ea-9067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российская певица Ольга Бузова заявила, что была готова приехать к захваченному отделению Альфа-Банка в Москве. Встречи со звездой потребовал злоумышленник, заблокировавший главный вход в здание.

По словам исполнительницы, она в любой момент могла начать «переговоры с террористом», если бы силовики обратились с такой просьбой.

Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально! Спасибо им за это, — цитирует Бузову Telegram-канал Mash.

Днём 23 мая мужчина, одетый в униформу курьера службы доставки, захватил отделение банка по адресу Земляной Вал, дом 41, строение 1. Злоумышленник изначально взял в заложники несколько человек (информация о количестве разнится) и угрожал привести в действие взрывное устройство.

Требования мужчины разнились, изначально он требовал деньги, затем передал правоохранителям записку, где признавался, что ему «нужна правда», а затем, по некоторым данным, и вовсе потребовал, чтобы в банк прибыла известная певица Ольга Бузова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственный оставшийся в здании Альфа-Банка в Москве заложник вёл прямую трансляцию в социальных сетях. На кадрах было видно лицо преступника.