Бузова сходила в храм и порассуждала о любви

https://static.news.ru/photo/09629662-84c5-11eb-b209-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Певица Ольга Бузова сфотографировалась возле храма, который посетила в Прощёное воскресенье.

На снимке артистка позирует в тёмном пальто, очках и с покрытой головой. Свой пост она сопроводила рассуждениями о любви.

Мы часто говорим о любви, но забываем о том, что любовь — это, прежде всего, умение прощать. Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него, — написала Бузова.

Певица пожелала подписчикам, чтобы Прощёное воскресенье стало добрым поводом сделать что-то хорошее и светлое, сказать близким доброе слово, помириться или попросить прощения.

Как писал NEWS.ru, ранее Давид Манукян дал повод поклонникам думать, что скоро вновь сойдётся с Ольгой Бузовой. В одном из интервью он заверил, что «всё может произойти». Рэпер встречался с телеведущей полтора года, роман даже закончился свадьбой на Мальдивах, после которой пара благополучно рассталась. Сейчас бывшие возлюбленные всё чаще и чаще заговаривают друг о друге, причём гнев в их выражениях явно сменяется ностальгией.