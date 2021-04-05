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Шоу-бизнес

Бузова появилась на публике в свадебном платье со шлейфом

11:58, 05 апреля 2021 68
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова поразила всех эффектным появлением на красной дорожке ежегодной премии «Жара». Артистка предстала в платье с длинным шлейфом, сшитом по заказу и отделанном кружевом ручной работы.

Поклонники певицы обратили внимание, что наряд очень напоминает свадебный.

Видите, какое у меня платье! С чего вы взяли, что оно свадебное? Нет, конечно! Таких ассоциаций нет. Замуж я больше не хочу. Сейчас у меня другие планы — творческие. Когда увидела, сколько пришло моих людей меня поддержать — стало так приятно, — заявила она.

По мнению стилиста Анвара Очилова, Бузовой очень идёт образ «барышни на балу». Все эти воланы, кружева и удлинённый силуэт сейчас в тренде и присутствуют во многих кутюрных коллекциях.

Женственно, утончённо, красиво. Наряд Ольги Бузовой на этой красной дорожке самый удачный и к лицу нашей героине, — рассказал эксперт KP.RU.

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Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак довела Ольгу Бузову до истерики вопросами о бывшем возлюбленном Даве. Обе девушки стали ведущими премии «Жара», при этом Собчак не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу. Внешне всё выглядело органично и смешно, но за кулисами у Бузовой случилась настоящая истерика из-за вопросов журналистки.

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