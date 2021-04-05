Бузова появилась на публике в свадебном платье со шлейфом

35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова поразила всех эффектным появлением на красной дорожке ежегодной премии «Жара». Артистка предстала в платье с длинным шлейфом, сшитом по заказу и отделанном кружевом ручной работы.
Поклонники певицы обратили внимание, что наряд очень напоминает свадебный.
Видите, какое у меня платье! С чего вы взяли, что оно свадебное? Нет, конечно! Таких ассоциаций нет. Замуж я больше не хочу. Сейчас у меня другие планы — творческие. Когда увидела, сколько пришло моих людей меня поддержать — стало так приятно, — заявила она.
По мнению стилиста Анвара Очилова, Бузовой очень идёт образ «барышни на балу». Все эти воланы, кружева и удлинённый силуэт сейчас в тренде и присутствуют во многих кутюрных коллекциях.
Женственно, утончённо, красиво. Наряд Ольги Бузовой на этой красной дорожке самый удачный и к лицу нашей героине, — рассказал эксперт KP.RU.
Даня Милохин, «Трендcеттер года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Моргенштерн (Алишер Валеев), «Прорыв года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ольга Бузова
zharatv/instagram.com
Григорий Лепс с супругой Анной Шаплыковой
zharatv/instagram.com
Manizha
zharatv/instagram.com
Джиган
zharatv/instagram.com
Валерия и Иосиф Пригожин
zharatv/instagram.com
Zivert, «Песня года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ведущие Ксения Собчак, Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Artik & Asti, «Альбом года»
zharatv/instagram.com
Полина Гагарина
zharatv/instagram.com
Денис Клявер с супругой Ириной Федотовой
zharatv/instagram.com
Юлия Савичева
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Tsoy, номинация «Вне времени»
zharatv/instagram.com
#2Маши, номинация «Женское видео»
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Лариса Долина
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Jony (Джахид Гусейнли), «Певец года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дочь Валерии, актриса и певица Шена Шульгина (SHENA)
zharatv/instagram.com
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак довела Ольгу Бузову до истерики вопросами о бывшем возлюбленном Даве. Обе девушки стали ведущими премии «Жара», при этом Собчак не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу. Внешне всё выглядело органично и смешно, но за кулисами у Бузовой случилась настоящая истерика из-за вопросов журналистки.