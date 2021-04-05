Бузова появилась на публике в свадебном платье со шлейфом

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Российская певица Ольга Бузова в воскресенье, 4 апреля, на ежегодной премии «Жара» вышла на сцену с Ксенией Собчак. Последняя не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу.

Когда Ольга запнулась при объявлении очередного лауреата, Собчак язвительно спросила: «Так у тебя же там всё написано, помочь?», пишет Starhit. Позднее Бузова появилась в компании Филиппа Киркорова перед журналистами и...