Бузова поделилась впечатлениями о съемках в эротической сцене Бузова рассказала, что сильно нервничала на съемках эротического клипа

Фото: Пресс-служба кинотеатра «Иллюзион»

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что съемки ее нового клипа прошли для нее напряженно, сообщает Пятый канал. Как рассказала исполнительница, в ходе работы над проектом она сильно нервничала из-за того, что ей впервые пришлось сниматься в эротической сцене. Партнером Бузовой стал актер Станислав Бондаренко.

Этот опыт был для меня впервые. Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь. <...> Я нервничала очень сильно, — призналась знаменитость.

Бузова добавила, что сниматься приходилось в очень нелегких условиях. Съемки проходили в жарко натопленной кухне с работающими плитами. По словам артистки, это должно было подчеркнуть женское и мужское состояние любви, страсти, боли и разочарования, и все эти фазы, показанные в клипе, «безусловно, проживаются и переживаются людьми, которые что-то чувствуют».

Ранее звезда заявила, что сейчас ее сердце свободно. Своим идеалом она назвала мужчину с качествами телеведущего Дмитрия Нагиева, певца Филиппа Киркорова, актера Михаила Галустяна, исполнителя Сергея Лазарева и шоумена Гарика Харламова.