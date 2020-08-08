Бузова подарила Даве Rolex за 5 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/06b160a8-d97e-11ea-ad86-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: DAVA/vk.com

В честь годовщины своих отношений певица Ольга Бузова и её возлюбленный блогер Давид Манукян обменялись дорогими подарками.

Отметить праздник они решили в Сочи и после прогулок по городу оправились в дорогой ресторан, чтобы во время ужина обменяться подарками. Однако Ольга начала радовать Даву ещё с утра. В знак своей любви к блогеру в начале знаменательного для пары дня она решила подарить ему часы Rolex за 5 млн рублей. На этом певица не остановилась и за ужином вытащила из сумочки браслет Mercury.

Мне очень нравится. Красивая вещь, — сказал Давид, тронутый её вниманием.

Однако Манукян в долгу не остался, пишет StarHit. Он порадовал любимую браслетом Cartier из коллекции Love за 3,5 млн рублей. Ольга является давней поклонницей ювелирных изделий этого дома, но браслета из белого золота с бриллиантами у певицы пока не было. После этого Дава решил ещё больше впечатлить Бузову и достал ещё две коробки. В них оказалась подвеска и серьги одной коллекции. Ольга была восхищена вниманием и отметила, что у её мужчины «самый лучший в мире вкус».

После этого пара наслаждалась изысканными блюдами, а потом в Красной Поляне прогремел салют в честь их любви.

В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном, что вызвало слухи об их романе, но всё встало на свои места в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин».

Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.

Ранее стало известно, что Давид Манукян замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг.

Как писал NEWS.ru, стоимость номера в отеле, где остановились 34-летняя бузова и 27-летний Манукян за сутки составляет порядка 80 тысяч рублей.