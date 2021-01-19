Бузова намекнула, что станет новой ведущей «Последнего героя»

https://static.news.ru/photo/1592fd24-5a3f-11eb-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах, и тут же решила с головой окунуться в работу. Свои новые проекты она пока держит в тайне, но подписчики решили, что звезда «Дома-2» станет новой ведущей шоу «Последний герой». На такие мысли их навёл вопрос девушки о том, как бы отреагировали поклонники увидев её в качестве ведущей этого проекта.

Ольга призналась, что вернувшись в морозную Москву задумалась о том, как было бы хорошо оказаться на съёмках на каком-нибудь необитаемом острове.

И тут я вспомнила про «Последнего героя». Ещё 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место (думаю, у меня бы вышло). Со временем амбиции выросли и я уже видела себя ведущей шоу. И на океанском пляже в отпуске я окончательно убедилась в том, что роль ведущей «Последнего героя» создана для меня. И теперь мне интересно — как бы вы отреагировали на новый сезон шоу «Последнего героя» со мной в роли ведущей? — поинтересовалась Бузова у подписчиков в Instagram.

В жизни Ольги в новом году наступили счастливые перемены. Так, её возлюбленный Давид Манукян официально подтвердил, что женился на телеведущей. Об этом блогер рассказал в ходе 12-го сезона шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». Слухи о женитьбе Манукяна на Бузовой ходили в Сети с начала января. Позже выяснилось, что пара провела на Мальдивах роскошную свадьбу.

Кроме того, телеведущий и режиссёр Валерий Комиссаров начал переговоры с каналом ТНТ о покупке прав на шоу «Дом-2», которое сам же и придумал 17 лет назад. Он намерен возродить популярный некогда проект, а место для эфира, по его словам, найдётся без проблем, сообщал NEWS.ru.