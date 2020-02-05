https://static.news.ru/photo/85357d34-4846-11ea-90c8-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская и Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова и певица Лолита Милявская решили продемонстрировать не только свою красоту, но и ум в эфире передачи «Где логика?» на ТНТ.

Лолита проанонсировала программу в своём Instagram, но сразу же забыла её название.

Мы не скажем, где мы? — спрашивает Ольга Бузова. Мы можем сказать, только я не помню, — отвечает Милявская.

После этого артистки начали смеяться. Бузова предложила не говорить, чтобы их подписчики сами отгадали, где они увидят их коллаборацию.

Это очень хорошее слово! А я знаю дефибриллятор, — отметила Лолита, а затем она попыталась изобразить стон подруги.

Как писал NEWS.ru, Бузова поделилась со своими поклонниками успехами в карьере. Хит-сингл «Мало половин», первый и второй альбомы «Под звуки поцелуев» (2016 год) и «Принимай меня» (2018 год) получили платиновые сертификации на территории России. Она подчеркнула, что дочерняя компания Sony Music и международный лейбл звукозаписи Archer Music Prod подтвердили сертификацию. Каждый из её музыкальных продуктов был куплен более 50 тысяч раз.