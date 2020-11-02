Бузова: это счастье, что моя музыка несёт эмоции людям

Ольга Бузова открыла в себе новый талант — фигурное катание. Теперь девушка поражает поклонников не только пением и харизмой ведущей, но и пируэтами на льду. Однако и на этом звезда не собирается останавливаться — впереди роль в кино. О новых проектах, музыке и планах на будущее Ольга Бузова рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Вы — абсолютно публичный человек. Ваша личная жизнь обсуждается, за вами постоянно наблюдают. Но и вы сами очень открытый человек и делитесь со своими подписчиками иногда даже самым сокровенным. Что сейчас у вас в личной жизни?

— Вы правы, вся моя жизнь под прицелом уже 22 миллионов человек, и это только в одном Instagram. Я рассказываю и делюсь своей жизнью с людьми, которые за мной наблюдают уже почти 17 лет. Сначала как за участницей шоу «Дом-2», затем как за ведущей, но уже через СМИ, затем в других реалити-шоу и, конечно, в социальных сетях. Кстати, на днях мой Instagram попал в Книгу рекордов как самый популярный на территории России и СНГ, а также я стала самой влиятельной девушкой Интернета в России и СНГ.

— Что вы можете посоветовать российским девушкам, тем, кого предавали и обманывали?

— Я живу по принципу: люби так, как будто тебя никто никогда не предавал, танцуй так, как будто тебя никто не видит. Живите и наслаждайтесь.

— Вы телеведущая, певица, писательница. Скоро ли мы увидим вас на большом экране или в крупном театральном проекте?

— Конечно! Скоро выйдет два сериала со мной, я там играю очень смешную героиню, но я не буду рассказывать подробно, увидите всё сами, я обязательно сделаю анонс в своих соцсетях, поэтому идите и подписывайтесь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Поздравляем вас с выходом новой песни. В своём Instagram вы объяснили, что для вас значит этот трек. Поделитесь с нашими читателями, какие эмоции испытывали, когда записывали этот трек?

— Для меня каждая запись в студии и каждая песня — это новые эмоции. Каждая песня — кусочек моей жизни, души и истории. Когда меня спрашивают, какую песню я люблю больше всего, я теряюсь, потому что я люблю все свои хиты, всю свою жизнь. Каждый трек — это отрывок моей жизни и эмоций, пережитых в тот момент. Под мои треки делают предложения, плачут и танцуют. Отмечают дни рождения и выходят замуж. Под мои песни на свадьбах молодожёны исполняют свой первый танец. Это счастье, что моя музыка несёт эмоции моим людям, слушателям, поклонникам.

— Многие ваши коллеги-звёзды жалуются, что из-за карантина они оказались чуть ли не на грани бедности. В частности, Иосиф Пригожин посетовал, что у Валерии нет ни одного заказа на новогодние корпоративы. Как у вас обстоят дела с этим? Много ли заказов? Или люди боятся загадывать так далеко — в наших реалиях на декабрь.

— У меня всегда дела обстоят отлично, зачем жаловаться на что-то. Всем было сложно во время пандемии, и мы все были в одинаковых обстоятельствах. Всем пришлось отложить работу и оставаться дома. Сейчас такое сложное время, но я знаю, что его нужно переждать и потом всё начнётся заново и будет прекрасно. Я очень скучаю по своим людям, по концертам, по встречам с поклонниками. Сейчас потихоньку начинает всё налаживаться, но пока нам всем ещё нужно быть осторожными. Безопасность моих людей для меня очень важна.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В связи с кризисом снизили ли вы цены на свои выступления?

— У меня забронированы даты выступлений уже в 2021 году, но мы все отталкиваемся от ситуации, в которой сейчас находимся. Как вы думаете, у меня есть нехватка востребованности? Я уверена, что нет. Сумма моего гонорара складывается из трат на мой коллектив, на моё творчество и ещё многих факторов. Если я опущу гонорар, то от этого пострадают зарплаты моего коллектива, пострадает качество контента, которым я радую людей. Я думаю, вы все на это не готовы!

— Вы открыли для себя мир льда в проекте «Ледниковый период». Это очередной вызов для вас?

— Я боец и обожаю вызовы для себя. Это же что-то новое, это эксперимент, который мне даёт возможность стать ещё круче и интереснее и преодолеть какие-то свои страхи. Да и вообще, как можно не согласиться участвовать в таком культовом шоу на нашем телевидении. Это юбилейный 10-й сезон, на этом шоу выросли поколения. Но самое главное, когда я ещё научусь так виртуозно кататься на коньках, да ещё и у метров фигурного катания и олимпийских чемпионов?! Это очень круто, хоть у меня огромное количество травм и всё болит, но мне всё очень нравится (смеётся).

— Вы привыкли падать и подниматься в фигуральном смысле: вас критиковали за пение, но вы поёте, критиковали за бизнес, но вы продолжаете придумывать новые проекты. Теперь вы падаете в прямом смысле этого слова на льду. Физическая боль помогает стать сильнее? Или быстрее хотите, чтобы всё это закончилось?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Без падений не бывает взлётов, да и без них лично мне как-то скучно. Как я вам сказала выше, я боец, и мне нужно всегда идти вперёд. Падаю, но поднимаюсь и иду дальше. У меня есть такие друзья крутые, которые всегда рядом, которые всегда помогут и придут на помощь. Например, мой друг и король нашего шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Он всегда рядом и всегда поможет мне советом и всегда поддержит. Филипп, люблю тебя.

— Заза Наполи в интервью нашему порталу назвала вас примером работоспособности и достижения цели. Вы пусть не так активно, но вполне открыто поддерживаете ЛГБТ-комьюнити в нашей стране. Не хотели ли бы вы записать совместную песню с Зазой?

— Заза прекрасна, её образ, который она создала, восхитителен. Я была несколько раз на мероприятиях, где Заза работала в качестве ведущей, и мне это понравилось. Она прекрасно работает в этом образе, выступает. А какие у неё роскошные костюмы, ну это отдельная история для восхищения. Я знаю, что Владим Казанцев отшивает образы для многих наших артистов, вот я думаю, может, тоже что-то заказать у него... А по поводу дуэта — если у меня будет подходящая песня, то почему бы и нет. Я никогда не ставлю задачу спеть дуэтом с тем или иным артистом. У меня сначала появляется песня, и если я вижу в ней дуэт и какого артиста, то тогда уже предлагаю записать коллаб, но пока трека нет, смысла нет это обсуждать.