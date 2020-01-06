https://static.news.ru/photo/30abafd4-3146-11ea-9efa-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.

Даже когда я пришла на «Дом-2» и стала самой популярной участницей реалити-шоу, то довольно скромно жила и пользовалась, к примеру, дезодорантом, который покупала в переходе в московском метро, — вспоминает певица.

По её словам, первые дорогие духи ей подарила коллега Ксения Собчак. Она долгое время хранила пустой флакон, так как не могла позволить купить себе новый. Сейчас же светская львица может позволить себе многое, но не делает этого, предпочитая задаривать близких подарками, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, прошедший 2019 год ещё больше доказал, что технологии постепенно меняют привычки человека, считает российская певица Ольга Бузова. Телеведущая задумалась, какие новшества принесут 2020-е. Артистка вспомнила, как много лет назад слушала кассеты, затем диски, «ловила» такси рукой, а готовила обычно дома. Сейчас всё чаще граждане заказывают еду, песни скачивают в Сети, наличные деньги постепенно уходят из моды, а товары покупаются «в один клик».