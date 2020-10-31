Буланова впервые вышла в свет со своим брутальным возлюбленным

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51-летняя певица Татьяна Буланова впервые показалась на публике со своим новым избранником. С брутальным молодым человеком артистку познакомила подруга.

Он сразу влюбился, я — тоже. Всё взаимно получилось. Достаточно на самом деле одной правильной попытки, чтобы меня добиться, — призналась артистка в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

По её словам, главное, чтобы человек был воспитанными и адекватным, а если что-то не нравится, то нужно сразу уходить от него.

Буланова пока не готова к свадьбе, слишком негативными были для отношения с футболистом Владиславом Радимовым, в браке с которым родился сын.

Я пока насчёт свадьбы ничего не могу сказать. Сразу вспоминаю прошлые отношения. У меня даже когда всё было хорошо, то всё равно было хреново, — отметила певица.

Как писал NEWS.ru, ранее артистка призналась, что в начале своей карьеры успокаивала себя с помощью небольшого количества спиртного. Но позже она решила, что так можно спиться, стала работать над собой и дальше выходила на сцену абсолютно трезвой.