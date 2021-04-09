«Буду скучать по Орлу»: Тишман раскрыл тайны своего участия в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/dc1b4d94-9b0c-11eb-9321-96000091f725_660.jpg Марк Тишман Фото: instagram.com/marktishman/

Марк Тишман, который произвёл фурор на шоу «Маска», поделился своими впечатлениями об участии в проекте. Артист назвал это «приключением приключений» и поблагодарил организаторов шоу, позвавших его выступить.

Своими эмоциями музыкант поделился в Instagram. Причиной бешеной популярности шоу Тишман считает фанатичное отношение к проекту каждого его сотрудника, все они просто «горят» им. Свой опыт участия в «Маске» певец назвал уникальным, так как сам стал частью национального детектива, расследовал его сам и старался остаться неразгаданным.

За девять программ я спел басом, тенором, фальцетом, микстом, сипом и хрипом, но ни разу не спел своим голосом. Я старался в общении с жюри максимально далеко уйти от своей индивидуальности, что сработало, и ни разу версия «марктишман» не прозвучала. Ни разу за девять программ. Я ушёл неразгаданным членами жюри. Я ходил на полусогнутых ногах, отжимался на сцене, дёргался во время общения, и многие стали думать, что там резкий качок ростом 1,72–1,75, возможно, спортсмен, — раскрыл тайны своего участия в шоу артист.

Тишман также объявил в своём Instagram неделю «Маски». За это время он пообещал публиковать видео, делиться подробностями о проекте, а также отвечать на вопросы подписчиков. Но для начала он хочет сделать две вещи, пишет музыкант. Попросить прощения у близких за молчание и постоянные отъезды на съёмки несуществующего сериала. А также сказать спасибо Белому Орлу.

Я очень полюбил тебя. Я буду скучать по тебе, Орёл, — добавил участник рейтингового шоу.

Поклонники поддержали Тишмана, оценив его участие как одно из лучших: «Браво, дорогой! Это было невероятно», «Браво, браво, браво! Потрясающие выступления», «Марк, спасибо вам за Белого Орла! Это было превосходно, так мастерски пели разными голосами и прятали свой тембр! Каждый номер попадал в самое сердце! Просто БРАВО! Дальнейших вам успехов!», «А мы все будем скучать по Белому Орлу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что поэт и композитор Марк Тишман оказался в костюме Белого Орла на шоу «Маска». Артиста разоблачили в очередном выпуске проекта.