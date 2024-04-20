«Буду песенки писать, все равно жрать нечего»: куда пропал Гарик Сукачев

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Гарик Сукачев

Музыкант Гарик Сукачев ведет активную гастрольную деятельность, однако недавно нашел время для интервью Светлане Бондарчук. Как рокер написал свои хиты «Моя бабушка курит трубку» и «Ольга», что сказал о семейной жизни, какие у артиста отношения с дочерью?

Как Сукачев писал свои хиты

Рокер рассказал, что заглавную строчку песни «Моя бабушка курит трубку» он написал во время подготовительного этапа съемок фильма «Праздник». По его словам, один из коллег только произнес фразу, а Сукачев уже в течение 10 минут набросал на черновике текст.

«Песня появилась спонтанно. <...> В 1999 году во время подготовительного периода я ездил и искал деревни, которые выглядели бы как довоенные. <...> Со мной работал выдающийся художник-постановщик Константин Иванович Загорский, старейший художник студии Горького. <...> Мы уехали под Питер <...> и остановились в красивой странной деревне. <...> Нас это не очень устраивало, и мы стали садиться в микроавтобус. Какой-то разговор ни о чем, и эту фразу произнес Константин Иванович. Это он сказал: „Моя бабушка курит трубку“. Мы сидели рядом, <...> но я крикнул: „Вы гений, я написал песню“», — рассказал Сукачев в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Еще один хит «Ольга» рокер написал, будучи в Калининграде. На создание почти целого альбома Сукачева вдохновила непогода.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Гарик Сукачев

«В 1992 году я, моя жена Ольга и наш маленький сын Саня поехали в любимый Калининград к друзьям, и они нас поселили на Куршской косе. <...> С литовской стороны злодеи обесточили Куршскую косу, <...> выкопали 2,5 км медного кабеля. <...> Начался снег с дождем, шторм пришел, жрать нечего. <...> Тоска жуткая, дождь со снегом, домики щитовые ничем не обогреваются. <...> И я Ольге сказал: „Слушай, я тебе песенки буду писать, делать все равно нечего, жрать нечего, я сяду тебе писать песенки“. Вот я сел и написал песенки, целую пластинку „Неприкасаемых“: и „Напои меня водой“, и „Ольга“, и прочие. Написал их за три дня», — рассказал Сукачев.

Что известно о личной жизни Гарика Сукачева

Рокер счастлив в браке с Ольгой Королевой уже больше 40 лет. Пара познакомилась, когда были подростками: Ольге было 14, а будущему музыканту — 16, когда они познакомились на катке. Артист признается, что секрет счастливых долгих отношений он не знает и не может объяснить, как их брак продержался так долго.

«Нашим женам (супругам Александра Скляра, Сергея Галанина, Игоря Сукачева. — NEWS.ru) такие не подарки достались, совсем не подарки. Столько горя они хлебнули с нами, каких-то несправедливых обид. С другой стороны, вот эта целая жизнь — ее ничем не заменить, ведь в нем было всё. <...> Ближе друга, [чем супруга], просто нет. <...> Как в фильме „Место встречи изменить нельзя“ Ручник говорил: „Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Заразы!“», — с улыбкой сказал музыкант.

Общается ли Сукачев с детьми

В 1985 году у пары родился сын Александр, который окончил английский Университет Роухэмптон и Американский институт киноискусства, после чего стал режиссером. Зрители видели его в фильмах «Праздник», «Королева красоты, или Очень трудное детство», «Дом Солнца». В 2016 году Сукачев-младший написал сценарий и снял фильм «Забытое».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Музыкант Гарик Сукачев с дочерью Анастасией

В 2004 году Ольга подарила рокеру дочь Анастасию. Появление дочери музыкант назвал фантастикой.

«Это позволяет совсем не стареть. Девочки — это цветочки. Все эти платьица, бантики, кудряшки. <...> Круто. Клево. Это совсем по-другому. Дети между собой дружат, мы вообще дружные ребята», — рассказал Сукачев.

Дочь рокера шутила, что ей не очень интересно с братом и отцом, потому что они не дают ни ей, ни маме ни слова вставить в разговор. По словам Сукачева, он много общается с наследником о работе.

Несмотря на то что девушке в этом году исполнится 20 лет, она живет с родителями. Дочь рокера учится в РУДН на экологическом факультете и хочет стать океанологом, о чем мечтает с самого детства.

«Она с трех лет этих жучков-паучков, всякие инфузории-туфельки рассматривала. С самого детства все вот это биологическое [интересовало]. <...> В Доме пионеров на Воробьевых горах ходила в биологический кружок», — поделился Сукачев.

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