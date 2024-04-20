«Будет, куда мы денемся»: Розенбаум о готовности к правнукам Певец Александр Розенбаум заявил, что готов стать прадедушкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Розенбаум

Народный артист России Александр Розенбаум на музыкальной премии «Шансон года» 2024 года рассказал, что готов стать прадедушкой. По словам певца, которые передает корреспондент NEWS.ru, его внукам уже по 24–25 лет, но они пока не решились заводить детей. Однако, как признал Розенбаум, это проблемы его внуков.

Я меняю сейчас пятое поколение публики. Ко мне приходят детки моих старших внуков. Моим старшим внукам плюс-минус 25 лет, поколению моих страших внуков. У меня лично правнуков еще нет. Будет, куда мы денемся, — сказал певец.

Розенбаум на вопрос, просил ли он правнуков, ответил, что не говорил об этом с внуками и при этом ни один из них пока не решился заводить детей. Он также добавил, что ценит свой возраст и он его совершенно не пугает.

Розенбаум также рассказал, что является совладельцем сети петербургских пивных «Толстый фраер». По словам певца, он отвечает за креативную часть проекта, а остальными вопросами занимаются коллеги.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Санкт-Петербурге коммунальщики обратились в суд с заявлением на «Толстого фраера». По данным канала, у заведения накопились большие долги за вывоз отходов, а также за электроэнергию.