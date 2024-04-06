«Найти горячего парня с хорошими генами»: Бритни Спирс хочет стать матерью Бритни Спирс планирует завести ребенка при помощи донора

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс планирует завести ребенка, сообщает Life & Style со ссылкой на инсайдеров. По их словам, знаменитость не собирается влюбляться и выходить замуж, поэтому она ищет донора генетического материала. Источники подчеркивают, что завести ребенка — это все, чего Спирс хочет на данный момент.

Бритни убеждена, что все, что ей сейчас нужно, это завести ребенка. <...> Все, чего она хочет, это найти горячего парня с хорошими генами, который мог бы стать ее донором, — рассказал инсайдер.

При этом знакомые певицы опасаются, что ей могут попасться доноры, которые сделают это только ради денег. Кроме того, они считают, что Спирс очень часто привлекают «не те люди». Известно, что до этого певица потеряла одного ребенка от бывшего возлюбленного Сэма Асгари. Кроме того, несколько лет она не могла завести детей из-за внутриматочной спирали, которую ее вынудил поставить отец.

Ранее Сэм Асгари, который развелся с американской певицей Бритни Спирс спустя 14 месяцев брака, заявил, что они решили расстаться, поскольку отдалились друг от друга. Он признался, что благодарен Спирс за прожитые вместе дни и не держит зла на певицу.