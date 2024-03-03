Бывший муж Бритни Спирс раскрыл настоящую причину развода со звездой Бывший муж Бритни Спирс заявил, что они отдалились друг от друга перед разводом

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Актер и модель Сэм Асгари, который развелся с американской певицей Бритни Спирс спустя 14 месяцев брака, заявил, что они решили расстаться, поскольку отдалились друг от друга. В интервью журналу People он признался, что благодарен Спирс за прожитые дни вместе.

Это было благословением — иметь возможность долгое время делить жизнь с кем-то. И люди отдаляются друг от друга, и люди идут дальше, — заявил Асгари.

Он добавил, что не держит зла на свою бывшую возлюбленную. По словам Асгари, он всегда ненавидел людей, которые заканчивают отношения и потом плохо высказываются друг о друге. Актер назвал брак с певицей потрясающим опытом и прекрасной главой своей жизни.

Ранее Спирс публично призналась в поцелуе с голливудским актером Беном Аффлеком, который сейчас женат на актрисе и певице Дженнифер Лопес. Знаменитость также опубликовала в социальных сетях снимок с Аффлеком и американским композитором Дайан Уоррен. Спирс не стала уточнять, когда было сделано фото, но впоследствии удалила пост.

До этого Спирс попросила прощения у экс-возлюбленного Джастина Тимберлейка за рассказ об аборте в своей автобиографической книге «Женщина во мне». Она призналась, что сожалеет из-за нанесенной обиды «дорогому для нее человеку».