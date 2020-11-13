Борисова посоветовала Волочковой «дойти до дна и оттолкнуться»

https://static.news.ru/photo/288ba792-2636-11eb-9694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова оценила новую песню Анастасии Волочковой и предположила, что попытки балерины стать певицей обречены на провал, а также посоветовала ей изменить образ жизни в пользу более здорового.

Борисова также отметила, что, насколько известно, у балерины есть материальные трудности, поэтому непонятно, откуда у неё деньги на запись песен, передаёт «Телепрограмма».

Попытка запеть предпринята ею в неподходящее время. Она обречена на провал со своей затеей. У меня вообще большой вопрос, откуда у неё финансы. Там с этим, насколько я знаю, всё плохо, — отметила ведущая.

Борисова рассказала, что на специальных курсах людей с пагубными привычками учат тому, что человек должен дойти до дна, а после от него оттолкнуться и наладить свою жизнь. Такой метод звёздная блондинка посоветовала взять на вооружение и балерине.

Ей надо пересмотреть своё потребительское отношение к жизни, бросить пить. Она должна дойти до дна и оттолкнуться... Но надо помнить, что у каждого человека дно разное. Я верю, что скоро она дойдёт до дна и с новыми силами начнёт выздоравливать, — резюмировала Борисова.

Танцовщица Анастасия Волочкова считает, что она пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина после номера «Клетка», который она показала в социальной сети, писал NEWS.ru.



