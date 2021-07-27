«Большая проблема»: Безруков раскрыл причину развода с женой Ириной

Российский актёр Сергей Безруков раскрыл в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» причину развода с артисткой Ириной Безруковой. Он отметил, что разрыв произошёл из-за «большой проблемы» — все 15 лет совместной жизни с Ириной он мечтал о детях, и их отсутствие привело к расставанию.

Безруков подчеркнул , что испытывал в этот период «серьёзные душевные потрясения», и заявил, что не будет рассказывать об этом, так как всё осталось в прошлом. Но мужчина добавил, что в тот момент у него проявлялись его «безбашенные заморочки».

Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот. <...> А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ. Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь, — заявил Сергей Безруков.

Актёр рассказал, что его вторая супруга, кинорежиссёр Анна Матисон, сразу увидела в нём семьянина и заявила, что с ним не страшно, и поняла, что он — «тот самый отец, с которым нужно заводить детей, чтобы их было много».

В браке с Матисон артист воспитывает пятилетнюю Марию и двухлетнего Степана. Недавно у звёздной пары родился третий ребёнок — сын Василий. У Безрукова есть ещё двое детей от актрисы Кристины Смирновой. Сергей Безруков женился на Анне Матисон в 2016 году.

Ранее актёр рассказал, что он с женой читает сказки своим детям, и предложил обучать школьных учителей этому ремеслу на базе российских театров. Он поделился, что его супруга Анна Матисон отлично читает сказки для их старшей дочери. А он сам укладывает так в кровать младшего сына. Но это совершенно разные сказки, потому что дети разного возраста и им нравятся разные произведения.