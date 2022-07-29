«Болезненный удар»: продюсер о запрете на въезд Киркорова в Молдавию Продюсер Ашуров назвал отказ Киркорову на въезд в Молдавию болезненным ударом для певца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппу Киркорову запретили въехать в Молдавию, это станет болезненным ударом для артиста, заявил музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с Lenta.ru. Он напомнил, что поп-король поддержал Молдавию на Евровидении, выступив в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко.

Я считаю, что это болезненный внутренний удар для Киркорова. Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают, — отметил Ашуров.

Продюсер отметил, что Киркоров всегда считал себя международным артистом. В качестве аргумента Ашуров напомнил, что певец посетил Евровидение в качестве зрителя, когда России запретили выступать на международном конкурсе. Он также добавил, что из-за запрета Молдавии Киркоров мог лишиться определенной статьи дохода.

Если бы туда не пустили условного певца Николая Баскова, ничего ужасного бы не случилось. Но с Киркоровым история другая. Кроме того, наверняка уже были распланированы какие-то доходы и расходы, которых Киркоров теперь лишен, — резюмировал Ашуров.

Ранее Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию, когда он прилетел чартерным рейсом в аэропорт Кишинёва. Пограничная служба не пустила певца в страну на основании того, что им якобы не были соблюдены условия пересечения границы.