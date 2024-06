Болезнь, заточение на кипрской вилле: последние новости о Пугачевой 26 июня

Инсайдеры рассказали, что Алла Пугачева находится в заточении на своей кипрской вилле по состоянию здоровья. Почему замок Пугачевой не считается роскошью, что случилось со здоровьем Примадонны, выступит ли она в Юрмале?

Что известно о здоровье Пугачевой

Источники KP.RU рассказали, что Пугачева сейчас живет на Кипре и «чувствует себя неважно». Предположительно, у нее возникли проблемы с сердцем.

«Алла сейчас там с семьей брата Максима. Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем «гнезде». Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу», — рассказал источник в окружении Пугачевой.

Пугачева ранее признавалась, что у нее проблемы с сердцем. Она перенесла в общем счете четыре операции, в том числе две в центре им. Пирогова, и в 2010 году стентирование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерии. Еще один стент ей поставили в 2019 году в НИИ имени Вишневского.

«Скачки давления, диабет, неожиданно вырастающие кисты, проблемы с ногами и эндокринной системой уже много лет не дают ей покоя, однако главной заботой Примадонны являются сердце и сосуды», — сообщал в 2010 году НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

Сколько зарабатывает Пугачева

KP.RU отмечает, что неожиданный выпуск новых песен Примадонны — «Береги» с Евгением Моисеевым и «Ложный стыд» на стихи известного бизнесмена Михаила Гуцериева — связаны с финансовыми проблемами после отъезда из России. Немолодой певице все труднее позволить себе тот уровень жизни, к которому она привыкла.

«Гонорары Аллы Борисовны раньше были самыми высокими на эстраде — €350 тыс. (32,7 млн рублей) за одно выступление. А сейчас, насколько я знаю, ей предлагают уже в два раза меньше — €150 тыс. (14 млн рублей) за концерт. Недавно ей предложили поехать в тур по Германии, но она, подумав, отказалась. Мол, здоровье уже не то, чтобы по гастролям разъезжать», — рассказала KP.RU телевизионный продюсер Алина Красная.

Сколько стоит замок Пугачевой, почему его не считают роскошью

«Парламентская газета» выяснила, могут ли повлиять на Пугачеву с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поправки в российское налоговое законодательство. Оказалось, что по документам их знаменитого «замка» в деревне Грязь просто не существует. Известна только стоимость участка, которая составляет 11 млн рублей.

«Еще в 2022-м выяснилось, что у замка нет даже адреса. Сторонние эксперты объясняли это тем, что межевание участка, скорее всего, делалось еще в нулевые либо не делалось вовсе. Да и сам по себе участок небольшой — всего гектар, — и площадь замка не такая уж внушительная, всего 2300 „квадратов“», — отмечает «Парламентская газета».

Эксперт по элитной недвижимости Виктор Садыгов считает, что замок в Грязи едва ли может быть оценен очень высоко. До 300 млн, установленных в качестве планки для имущества, которое является роскошью, он точно не дотягивает.

Будет ли Пугачева выступать в Юрмале

Пугачева отказывается от туров, однако ее пригласили на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Laima Rendezvous Jurmala будет проходить с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари». Полный список артистов пока не объявлен, но обещаны гости «из Грузии, Италии, Израиля и других стран, которые выступят неожиданными дуэтами и трио».

Хедлайнером фестиваля станет британская группа Londonbeat, которая с 1991 года известна по хиту I've Been Thinking About You. Первый день фестиваля будет посвящен поддержке Украины, выступят украинские артисты Макс Барских, Верка Сердючка, Ольга Полякова, Alekseev, Дорофеева, Анна Буткевич, Настя Каменских, а также латвийские исполнители Нормунд Рутулис и Янис Стибелис. Участие Пугачевой не подтверждено.

Источники KP.RU уверены, что Вайкуле просто пользуется известностью Примадонны и лучше той не ездить совсем на «песенный шабаш».

«Надеюсь, Алла Борисовна на этот раз не пойдет на поводу у Вайкуле, не посетит этот песенный шабаш. На этом фестивале в прошлом году был объявлен сбор на нужды ВСУ, там приличным людям лучше не появляться. Я считаю, Вайкуле просто использует Пугачеву, чтобы с помощью ее фамилии продать побольше билетов на этот никому не нужный фестиваль. Вайкуле всю жизнь завидовала Пугачевой», — считает промоутер Сергей Лавров.

