Звезда сериала «Счастливы вместе», которую ранее задержали с кокаином, отменила все мастер-классы в собственной студии и вывезла оттуда все вещи.
Вчера в два часа ночи всё вывезли отсюда, — рассказал охранник школы для одарённых детей, которую открыла актриса.
По словам сотрудника учреждения, недавно звезда собрала часть вещей, а потом прислала рабочих, которые вынесли всё остальное. Больше она там не появлялась.
Окружение актрисы считает, что она решила залечь на дно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, передаёт
В неприятную историю Бочкарёва
Как писал News.ru, телеведущая Дана Борисова, комментируя задержание с кокаином Натальи Бочкарёвой, назвала актрису наркоманкой.
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