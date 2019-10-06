https://static.news.ru/photo/377e5b12-e85e-11e9-ae28-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Звезда сериала «Счастливы вместе», которую ранее задержали с кокаином, отменила все мастер-классы в собственной студии и вывезла оттуда все вещи.

Вчера в два часа ночи всё вывезли отсюда, — рассказал охранник школы для одарённых детей, которую открыла актриса.

По словам сотрудника учреждения, недавно звезда собрала часть вещей, а потом прислала рабочих, которые вынесли всё остальное. Больше она там не появлялась.

Окружение актрисы считает, что она решила залечь на дно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, передаёт StarHit .

В неприятную историю Бочкарёва попала 28 сентября. Ночью наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и пообещала обратиться в суд.

Как писал News.ru, телеведущая Дана Борисова, комментируя задержание с кокаином Натальи Бочкарёвой, назвала актрису наркоманкой.