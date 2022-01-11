Блёданс обиделась из-за аборта дочери Турецкого

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, возмущена поступком дочери хормейстера Михаила Турецкого Натальи. 52-летняя актриса не понимает, зачем она призывает делать аборты, если у плода есть какие-либо отклонения, сообщает издание StarHit.

Не герой и не молодец. Она пошагово показывает, как три года ждала беременности, — и тут такое! И ведь даже мысли у неё я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро, — сказала Блёданс.

Она возмутилась , что дочь Турецкого якобы считает детей «с особенностями мусором», от которого необходимо срочно избавиться, чтобы «они не портили жизнь». По словам Блёданс, лучше бы Наталья не делилась всеми личными подробностями.

Ранее сообщалось, что дочь певца и дирижёра Михаила Турецкого Наталья сделала аборт после того, как узнала, с каким диагнозом будет жить её ребёнок. В декабре мать двоих детей узнала, что третьему, ещё не родившемуся ребёнку диагностировали синдром Дауна.

Турецкая, которая забеременела этим ребёнком путём ЭКО, поделилась, что диагноз ребёнка вверг её в шок и шаг сделать аборт был хорошо обдуман. Она добавила, что надеется на понимание со стороны её окружения.