Блёданс обиделась из-за аборта дочери Турецкого

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, возмущена поступком дочери хормейстера Михаила Турецкого Натальи. 52-летняя актриса не понимает, зачем она призывает делать аборты, если у плода есть какие-либо отклонения, сообщает издание StarHit.
Не герой и не молодец. Она пошагово показывает, как три года ждала беременности, — и тут такое! И ведь даже мысли у неё я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро, — сказала Блёданс.
Она
Ранее сообщалось, что дочь певца и дирижёра Михаила Турецкого Наталья сделала аборт после того, как узнала, с каким диагнозом будет жить её ребёнок. В декабре мать двоих детей узнала, что третьему, ещё не родившемуся ребёнку диагностировали синдром Дауна.
Турецкая, которая забеременела этим ребёнком путём ЭКО, поделилась, что диагноз ребёнка вверг её в шок и шаг сделать аборт был хорошо обдуман. Она добавила, что надеется на понимание со стороны её окружения.