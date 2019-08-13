https://static.news.ru/photo/5ae08d42-bddd-11e9-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева отреагировала на заявление Ольги Бузовой, в шутку сравнившей себя с блокадницей. По её словам, у телеведущей напрочь отсутствуют какие-либо принципы и понятия.

Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у неё нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества, — заявила Зимнева.

Она добавила, что не удивлена подобным сравнениям, однако выразила уверенность, что среди молодого поколения немало тех, кто «переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников», передаёт РИА Новости .

Ранее подписчики знаменитости раскритиковали её за видео, в котором звезда сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Такое сравнение пришлось не по душе пользователям Сети. Они посоветовали с уважением относиться к жителям блокадного Ленинграда и не шутить на подобные темы.

Тем временем сама Бузова попыталась оправдаться за свои слова. Она заявила, что традиция облизывания тарелки берёт начало из детства, когда она проводила много времени с бабушками и дедушками. Именно родственники, пережившие блокаду, научили её всегда доедать то, что лежит в тарелке, писал News.ru.