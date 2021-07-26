Блогера Гусейна Гасанова на полтора года лишили водительских прав и заставили выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

Гасанов Гусейн признан виновным мировым судьёй судебного участка № 177 района Раменки г. Москвы в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев, — рассказали в пресс-службе.

7 июля блогера остановили сотрудники ДПС: проверяя его документы, они заподозрили, что Гусейн находился за рулём своей Lamborghini Urus в состоянии алкогольного опьянения. Как и рэпер Элджей, Гасанов отказался проходить медицинское освидетельствование. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол, пригрозив блогеру лишением водительских прав на срок до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей.

Гусейн Гасанов — популярный блогер и обладатель целой коллекции роскошных автомобилей. На его YouTube-канал подписаны 1,37 млн человек, в то время как Instagram насчитывает более 17 млн подписчиков.

Ранее аналогичная ситуация произошла с известным рэпером Элджеем, который пытался уйти от погони полиции. В итоге он остановился у обочины, но отказался проходить медицинское освидетельствование, признав, однако, что был пьян. Вместе с музыкантом в это время в салоне его BMW i8 находилась его жена, известный блогер Анастасия Ивлеева.