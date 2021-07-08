Рэпер Элджей лишён прав за пьяные гонки с Ивлеевой

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) остался без водительских прав на один год и семь месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Суд также приговорил артиста к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Дело о лишении прав в отношении Элджея завели после того, как тот пытался уйти от преследования полицейских на своём спорткаре BMW i8, проигнорировав требование остановиться в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Сообщалось, что в тот момент с ним в салоне находилась его жена, блогер Анастасия Ивлеева.

Погоня полиции за знаменитостями продолжалась несколько минут. В итоге рэпер припарковался у обочины и заявил, что был пьян, но отказался проходить медосвидетельствование.

Накануне блогер Гусейн Гасанов, находившийся за рулём Lamborghini Urus, был остановлен столичными полицейскими возле дома № 20 в 4-м Сетуньском проезде. Сотрудники ДПС заподозрили, что блогер был пьян. Опровергать их догадки Гасанов не захотел. Дело передано в суд, теперь блогеру грозит лишение водительских на срок до двух лет и денежный штраф.