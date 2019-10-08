https://static.news.ru/photo/da756e36-e9bd-11e9-8d99-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Диагноз «полиорганная недостаточность», который, по информации СМИ, врачи поставили актрисе Анастасии Заворонюк, невозможно вылечить, считает блогер Лена Миро.

По её мнению, слухи о болезни призваны искусственно «подогреть» интерес вокруг этой темы у аудитории.

Серьёзно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было ещё в истории медицины, — написала она в своём блоге в « Живом журнале ».

Миро отметила, что хотела бы увидеть артистку живой, даже если её история похожа на ситуацию с продюсером Барри Алибасовым. Однако происходящее, как она считает, «попахивает разводом».

Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени? — заключила блогер.

Как писал News.ru, ранее Заворотнюк и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.