Бизнес-омбудсмен призвал снять запрет на массовые мероприятия

https://static.news.ru/photo/20469eda-a719-11ea-b378-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если запрет на массовые мероприятия в России сохранится ещё на три месяца, большинство «системных игроков» из сферы шоу-бизнеса исчезнут с рынка.

Как передаёт РБК, об этом заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии». По его словам, российские власти должны чётко обозначить сроки возвращения отрасли к работе, чтобы спасти десятки тысяч человек, организующих зрелищные мероприятия.

Титов отметил, что сейчас самое главное — это решить вопрос с уже купленными билетами на концерты и различные шоу. Также следует как можно скорее разрешить корпоративы. Бизнес-омбудсмен пообещал обратиться по этому поводу к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Совладелец площадок Arena Moscow и Arbat Hall Анатолий Сульянов отметил, что в столице России наблюдается противоречие «элементарной логике»: запрещены собрания граждан более 50 человек, но проводятся масштабные мероприятия, например книжный фестиваль на Красной площади.

Но почему же тогда отрасль, которая достаточно организована и готова соблюдать все меры, <...> до сих пор не понимает, когда она получит хоть какое-то право на возрождение? — спросил Сульянов.

Роспотребнадзор 17 марта потребовал от глав регионов запретить массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. 5 мая глава ведомства Анна Попова заявила, что отмена этого запрета произойдёт в последнюю очередь из всех ограничительных мер.

Как писал NEWS.ru, в конце мая на бедственное положение российских звёзд шоу-бизнеса пожаловался продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что на фоне пандемии артисты лишились заработков и вынуждены жить на накопления.