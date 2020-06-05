Бизнес-омбудсмен призвал снять запрет на массовые мероприятия

Если запрет на массовые мероприятия в России сохранится ещё на три месяца, большинство «системных игроков» из сферы шоу-бизнеса исчезнут с рынка.
Как
Титов отметил, что сейчас самое главное — это решить вопрос с уже купленными билетами на концерты и различные шоу. Также следует как можно скорее разрешить корпоративы. Бизнес-омбудсмен пообещал обратиться по этому поводу к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Совладелец площадок Arena Moscow и Arbat Hall Анатолий Сульянов отметил, что в столице России наблюдается противоречие «элементарной логике»: запрещены собрания граждан более 50 человек, но проводятся масштабные мероприятия, например книжный фестиваль на Красной площади.
Но почему же тогда отрасль, которая достаточно организована и готова соблюдать все меры, <...> до сих пор не понимает, когда она получит хоть какое-то право на возрождение? — спросил Сульянов.
Роспотребнадзор 17 марта потребовал от глав регионов запретить массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. 5 мая глава ведомства Анна Попова заявила, что отмена этого запрета произойдёт в последнюю очередь из всех ограничительных мер.
Как писал NEWS.ru, в конце мая на бедственное положение российских звёзд шоу-бизнеса пожаловался продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что на фоне пандемии артисты лишились заработков и вынуждены жить на накопления.
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