Билли Айлиш поведала о проблемах со здоровьем из-за таблеток для похудения

https://static.news.ru/photo/2582e6a8-614d-11eb-b9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention

Американская певица Билли Айлиш призналась в проблемах со здоровьем, которые возникли у неё в результате приёма таблеток для похудения. Именно недовольство фигурой стало причиной того, что девушка начала носить мешковатую одежду.

По словам Айлиш, всё началось в 13-летнем возрасте, когда она занималась танцами. В интервью изданию Vanity Fair она рассказала, что педагоги тогда утверждали, будто для профессиональной карьеры танцовщицы и участия в конкурсах девочка немного крупновата. Тогда будущая звезда начала голодать и пить специальные таблетки для похудения.

Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела, — цитирует Айлиш Life.

Сбросить лишний вес ей не удалось, но из-за лекарств начался энурез. После этого Билли проходила длительное лечение и посещала психотерапевта, чтобы научиться принимать себя такой, какая она есть.

В октябре прошлого года Айлиш появилась на публике в облегающей одежде вместо привычной мешковатой. Она прошлась по улицам Лос-Анджелеса в кружевном бюстгальтере, обтягивающем бежевом топе и шортах в тон. Позже артистка призвала поклонников перестать критиковать людей с обычными, не отретушированными телами на фотографиях.

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти внесли Билли Айлиш в стоп-лист и обвинили её в том, что она разрушает страну. Поводом стали её заявления против политики занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа.